Inter, Nainggolan come un leone in gabbia: vuole rientrare col Toro

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'assenza di Radja Nainggolan nel match contro il Sassuolo ha pesato tantissimo sul gioco di Spalletti nonostante le smentite di rito del tecnico a fine partita. Il centrocampista belga, che si aggirava per il Mapei Stadium prima del fischio d'inizio e che ha seguito il match in tribuna, pareva un leone in gabbia. Mai avrebbe voluto saltare l'esordio in nerazzurro e adesso sta cercando di accelerare i tempi di recupero per evitare di saltare anche la prima a San Siro contro il Torino.