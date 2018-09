© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'anima della riscossa nerazzurra ha il corpo pieno di tatuaggi e un nome e cognome preciso: Radja Nainggolan. Non è un caso se il debutto del Ninja - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sia coinciso con il primo successo stagionale col Bologna. L'Inter - si legge - ha voluto fortemente Nainggolan dal primo istante in cui si è aperto il mercato estivo, per tanti motivi. Intanto perché nessun giocatore al mondo si adatta meglio di Radja al modo di intendere il calcio di Luciano Spalletti, e poi perché con Nainggolan in campo tutto sarà più esplosivo: per prima cosa il modo di aggredire l’avversario nella propria metà campo, poi la ricerca del gol, della conclusione dalla distanza, della fame di riconquistare palla un attimo dopo averla persa