Inter, Nainggolan salta il Sassuolo. Ballottaggio Miranda-De Vrij in difesa

Contro il Sassuolo non ci sarà Nainggolan: questo il verdetto di Ferragosto che, verso la prima giornata di campionato priverà l’Inter del pezzo forte del mercato nerazzurro. Lo conferma il Corriere dello Sport. Il belga non ha recuperato dall'infortunio muscolare alla coscia patito contro il Sion lo scorso 18 luglio e dovrà rinviare il suo esordio in campionato con la maglia nerazzurra. Difesa con il dubbio centrale tra Miranda e De Vrij, mentre il tecnico interista dovrà decidere anche sull’impiego dell’altro neo-acquisto arrivato dall’Atletico Madrid, Vrsaljko.