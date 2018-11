Inter, Nainggolan verso la convocazione per la sfida contro il Genoa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Radja Nainggolan va verso la convocazione per la sfida contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Tuttosport il belga si è infatti allenato con il resto dei compagni e nonostante l'obiettivo sia quello di tornare a disposizione per la gara di Champions contro il Barcellona potrebbe comunque essere riaggregato alla squadra già per la partita di domani.