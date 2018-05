Inter, niente Gagliardini: a centrocampo ci sarà Vecino con Brozovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A meno di sorprese dell’ultima ora, toccherà a Matias Vecino affiancare Marcelo Brozovic nella sfida di domani sera contro la Lazio. Roberto Gagliardini, infatti, nemmeno ieri è rientrato in gruppo dopo la lesione muscolare accusata il 17 aprile contro il Cagliari. Sotto agli occhi di Gardini, Ausilio e Baccin, l’azzurro ha lavorato con i compagni in palestra ma poi ha proseguito a parte sul campo. Di sicuro non partirà titolare, ma allo stato delle cose diventa improbabile anche un suo ingresso a gara in corso. I cambi infatti dovranno fare la differenza e Gagliardini non sarà certamente al meglio. Vista l’importanza del match, l’ex Atalanta oggi dovrebbe essere comunque convocato anche solo per fare gruppo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.