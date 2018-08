Inter, nulla di grave per Vrsaljko ed Asamoah

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mattinata di allenamento per l'Inter di Luciano Spalletti, chiamata a rialzare la testa già nella prossima giornata di campionato contro il Bologna. In vista della trasferta del Dall'Ara, Icardi e compagni - riferisce Inter TV - sono stati protagonisti di una sessione video di analisi seguita da un riscaldamento in palestra su cyclette e da un lavoro di riattivazione muscolare. Successivamente i nerazzurri sono scesi in campo per un'esercitazione su passaggi e tattica. A chiudere la sessione la classica partitella finale. Nulla di grave per Sime Vrsaljko ed Kwadwo Asamoah, entrambi recuperabili dopo gli acciacchi rimediati contro il Toro. Dovrebbe tornare disponibile anche Radja Nainggolan.