Inter, nuova chance per Gagliardini: favorito su Borja Valero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova chance per Roberto Gagliardini. Questo l'ultimo aggiornamento della redazione di Sky Sport 24 sulla probabile formazione che Luciano Spalletti dovrà scegliere per la sfida di lunedì sera contro la Lazio. L'ex centrocampista dell'Atalanta è favorito su Borja Valero, in campo consecutivamente nella partite contro Milan e Barcellona e destinato ad un turno di riposo. Gaglia dovrebbe quindi affiancare Brozovic in mediana, con Vecino eventualmente avanzato sulla linea dei trequartisti.