Inter, occhi sul gioiello del Nantes Bafounta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi giorni era emerso l'interessamento dell'Everton per il giovane centrocampista francese Kamal Bafounta. Sul classe 2002 hanno messo però gli occhi anche l'Inter e il Siviglia, pronte a battagliarsi per assicurarsi un grande talento. Dirigenti nerazzurri hanno fatto visita al centro sportivo del Nantes per visionare il ragazzo. A riportarlo è goal.com