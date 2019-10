Inter, oggi la prima conferenza di Conte accessibile per i non udenti

Lodevole e interessante iniziativa dell'Inter che oggi, per la prima volta, ha reso accessibile la conferenza stampa di Antonio Conte anche ai non udenti. Grazie al Progetto LIS, che prevede il racconto della conferenza stampa attraverso la Lingua dei Segni, l'Inter ha dato modo anche ai tifosi nerazzurri con questa disabilità sensoriale di poter osservare e comprendere in diretta la conferenza stampa tenuta alla vigilia di Inter-Parma.