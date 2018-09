© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la gara casalinga contro il Parma in programma sabato pomeriggio. Rientrano in queste ore i giocatori impegnati con le loro Nazionali: Perisic, Brozovic e Vrsaljko. Quest’ultimo - sottolinea il Corriere della Sera - nella giornata di oggi verrà sottoposto a controlli per capire l’entità dell’infortunio al ginocchio (il terzino è uscito dopo 20 minuti in Croazia-Spagna).