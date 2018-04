Inter, per Gagliardini sospetta distrazione ai flessori della coscia destra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per l'Inter e Luciano Spalletti. Al minuto 36 della sfida contro il Cagliari il centrocampista Roberto Gagliardini ha dovuto lasciare il campo per infortunio, al suo posto dentro Borja Valero. Secondo Premium Sport le prime indicazioni raccontano di una distrazione ai flessori della coscia destra per l'ex Atalanta, anche se ulteriori accertamenti saranno svolti nella giornata di domani.