Inter, per la prima volta dal 2005 cinque clean sheet di fila

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque clean sheet di fila per l'Inter. E, nonostante tra i nerazzurri sia legittima un po' di delusione per il derby pareggiato 0-0, è comunque un risultato storico. Come evidenziato da Opta, infatti, dal 2005 l'Inter non riusciva a tenere la propria porta inviolata per cinque partite di fila in Serie A.