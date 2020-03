Inter, ricorrenza amara per Candreva: ieri ha tagliato il traguardo delle 350 presenze in A

vedi letture

Serata amara per l'Inter e per Antonio Candreva. L'ex di turno (16 presenze con la Juventus nella stagione 2009-10) non è riuscito a festeggiare al meglio il traguardo delle 350 presenze in Serie A, tagliato proprio ieri sera, nel Derby d'Italia perso per due reti a zero. Lo riporta Il Corriere dello Sport.