Inter, ridotto il gap con la Juve: non solo in campo, anche sul fatturato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter si avvicina alla Juventus, non solo sul campo ma anche a livello societario. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le perdite sono in calo e i ricavi in aumento e per questo motivo il club nerazzurro va verso l'autofinanziamento, che potrebbe permettere alla dirigenza di agire nelle prossime finestre di calciomercato in maniera sempre più importante.