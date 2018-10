Inter, riecco Vrsaljko. E Spalletti per la SPAL cambia l'attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche l'Inter cambierà qualcosa per il match di domani contro la SPAL, a cominciare dal rientro in difesa di Sime Vrsaljko, assente dal primo settembre. Luciano Spalletti dovrebbe cambiare anche l'attacco, con Keita e Candreva che potrebbero completare il reparto composto da quelli certi di un posto come Nainggolan e Icardi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Keita Baldé, Nainggolan, Candreva; Icardi