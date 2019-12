In occasione della gara tra Inter e Roma, in programma venerdì 6 dicembre alle ore 20:45, andrà in scena allo stadio Meazza un light show con videomapping unico nel suo genere. Dal riscaldamento al kick-off, i tifosi nerazzurri potranno infatti assistere ad un innovativo e spettacolare gioco di luci e video proiezioni sul terreno di gioco, grazie al nuovo impianto di illuminazione LED e l’implementazione di video proiettori di ultima generazione. Lenovo, Global Technology Partner dell’Inter, sarà il Presenting Partner del light show insieme a Motorola, Official Smartphone Partner del club nerazzurro. L’Official Bank Crédit Agricole sarà invece match sponsor di Inter-Roma e offrirà il momento di presentazione delle formazioni in campo. Nel prepartita di Inter-Roma verrà inoltre premiato Ivan Cordoba, che entra ufficialmente a far parte della famiglia di Inter Forever.