Inter, salgono le quotazioni di Borja Valero al posto di Nainggolan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti starebbe pensando seriamente a gettare nella mischia dal primo minuto contro la Fiorentina l'ex più legato ai colori viola, ovvero Borja Valero, al posto di Nainggolan. La sua professionalità nelle ultime settimane ha pagato e gli elogi dell'allenatore ne sono la prova. Per questo occorre tenere in seria considerazione questa possibilità in vista dell'anticipo di oggi.