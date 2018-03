Inter, Samaden: "Colidio è un ragazzo interessante, ma gli serve tempo"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha elogiato il gioiello nerazzurro Colidio, decisivo oggi nella sfida contro il Parma alla Viareggio Cup: "Colidio è un ragazzo interessante, che sta crescendo: bisogna dargli il tempo di crescere perché viene da un altro calcio. Sta dando segnali incoraggianti. Abbiamo fatto buone cose, il Parma ha giocato in modo ordinato e sta dimostrando di meritare questo palcoscenico. Vittoria finale? Non siamo favoriti perché abbiamo 5-6 assenze importanti, è difficile pensarci favoriti. Ci sono squadre che non hanno nazionali, noi abbiamo la possibilità di far giocare chi ha trovato un meno spazio fino a qui".