Inter-Sampdoria, i convocati di Ranieri: c'è Thorsby, out Askildsen

La Sampdoria si prepara ad affrontare l’Inter domani, domenica, al “Meazza” nel posticipo della 25.a giornata della Serie A TIM 2019/20. Dopo la riunione video la squadra ha lavorato sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco: prima fase dedicata al riscaldamento, quindi la seduta è stata incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche e sviluppo delle palle inattive. In gruppo anche Nicola Murru e Gastón Ramírez, indisponibili per squalifica. Lavori individuali programmati per Kristoffer Askildsen e Morten Thorsby. Percorso di recupero per Alex Ferrari. Al termine della seduta Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati per la sfida con i nerazzurri.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella.