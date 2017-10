Fonte: inter.it

Allenamento mattutino per i nerazzurri non impegnati con le rispettive Nazionali al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. La squadra ha svolto un intenso lavoro sulla forza in palestra, prima di passare sul campo per degli esercizi sulla rapidità. In chiusura, lavoro tattico sul campo principale con alcuni ragazzi della Primavera di mister Vecchi e una serie di mini partitelle.