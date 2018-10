Inter, senti Colonnese: "Zhang ispira fiducia e fa sognare in grande"

Attraverso il proprio account Instagram, l'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese si è così espresso circa la nomina di Steven Zhang come presidente del club nerazzurro: "Non è scontato trovare una persona proveniente dall’altra parte del mondo che dimostri da subito questo attaccamento ai colori nerazzurri. Una faccia pulita che mi ispira molta fiducia e mi fa sognare in grande: benvenuto, Presidente!".