Inter, senza Champions a rischio progettualità e uomini

Analizzando la gara fra Lazio e Inter di domani, La Gazzetta dello Sport sottolinea come a Spalletti serva una prestazione da grande squadra, matura. Zero isterismi, tanta solidità: quella di domani sera - si legge - è la gara più importante degli ultimi sei anni in casa Inter. Un’altra porta in faccia dall’Europa dei big potrebbe avere effetti devastanti in corso Vittorio Emanuele: restare fuori dal giro (anche economico) che conta metterebbe a rischio progettualità e uomini, a ogni livello. Il tecnico nerazzurro garantisce per i suoi, la tifoseria ha invece qualche dubbio in più nei confronti di un gruppo che da qualche anno a questa parte è sistematicamente crollato sul più bello.