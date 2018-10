© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fine ottobre come la luce in fondo al tunnel, per l'Inter che negli ultimi anni ha subito notevoli limitazioni sul mercato dall'UEFA e potrebbe entro fine mese ottenere luce verde dall'organismo europeo sul fronte Fair Play Finanziario. Lo scrive Tuttosport, che riporta come il 26 ottobre saranno ufficializzati i dati dell'esercizio al 30 giugno 2018: dovrebbe essersi chiuso con un rosso di 18 milioni di euro, a fronte del -24 dell'esercizio precedente. C'è fiducia sul responso UEFA: il club meneghino ritiene di aver rispettato in toto le regole del FPP e di conseguenza guarda a un mercato senza ulteriori limitazioni. Sempre il 26, nfine, l'Inter entrerà in toto nell'era Suning: Thohir (che detiene il 31,05% delle quote) uscirà dal CdA per fare posto a Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong.