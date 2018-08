Inter, Skriniar e Keita non si allenano. E Nainggolan lavora a parte

Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Direttamente dal Suning Training Centre, ecco gli ultimi aggiornamenti dal campo: nulla di preoccupante per Milan Skriniar, che non si è allenato solo perché un po' troppo carico a livello muscolare. Per Radja Nainggolan ancora lavoro a parte, improbabile il suo recupero per domenica a Reggio Emilia. Niente allenamento per Keita Baldé, andato in Francia per questioni legate al visto, dal momento che è extracomunitario.