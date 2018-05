© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A due giorni dallo spareggio Champions tra Lazio e Inter - riporta Premium Sport - Luciano Spalletti ha sciolto anche l'ultimo dubbio relativo alla formazione da schierare all'Olimpico: Joao Miranda, infatti, ha superato Andrea Ranocchia e si candida fortemente per affiancare Skriniar al centro di una difesa che sarà composta per gli altri 2/4 da Joao Cancelo e Danilo D'Ambrosio. Solo panchina, invece, per Roberto Gagliardini, che verrà sostituito da Matias Vecino nel duo di centrocampo completato da Marcelo Brozovic. In avanti, Perisic, Rafinha e Candreva alle spalle dell'unica punta Icardi.