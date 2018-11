Inter, Spalletti: "Col Tottenham dobbiamo essere disposti a dare tutto"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti ha parlato così ai microfoni di Sky Sports in vista della prossima sfida di Champions: "È gara che i nostri tifosi e l'ambiente dell'Inter aspetta da anni e noi dobbiamo essere disposti a dare tutto per questo risultato. Spero sia una notte da Inter, come si è detto ultimamente e in queste partite qui che non si passa attraverso un calciatore solo".