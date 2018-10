Inter, Spalletti: "Persa qualche palla a centrocampo. Icardi un animale"

Fonte: Sky Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro PSV-Inter, valevole per la 2ª giornata del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019, che ha visto i nerazzurri vincere per 2-1 contro gli olandese:

"Il PSV ha una fisicità importante - afferma il tecnico nerazzurro - oltre ad avere dei grandi colpitori di testa, se gli avessimo concesso la libertà di costruire dal basso ci avrebbero messo in difficoltà. Il nostro pressing, così alto, era mirato".

Su Nainggolan: "Questa sera vanno fatti i complimenti a Radja. L'ho visto esprimersi ai suoi livelli, cosa che non aveva potuto fare in precedenza a causa di un infortunio subito in preparazione".

Su Politano: "Ha punzecchiato spesso l'avversario andandolo a puntare".

Sul centrocampo: "Brozović e Vecino hanno perso qualche pallone di troppo, ma hanno fatto una buonissima prestazione. In alcuni momento della partita avremmo dovuto gestire meglio la palla. Siamo tornati indietro quando non ce n'era bisogno. A volte non riusciamo a capire la situazione e non ci prendiamo il massimo dal momento della partita".

Su Icardi: "Lui ha delle caratteristiche ben precise. In fase di realizzazione non ha punti deboli. Qualche volta, nel secondo tempo, doveva abbassarsi di più per aiutare la squadra, come ha fatto, poi, nel finale di gara. Sul gol? Dentro l'area di rigore è un animale. Ha retto botta contro tutti sul quel pallone".