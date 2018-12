© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime da casa Inter. Mattinata di allenamento al Centro Sportivo Suning per i ragazzi di Luciano Spalletti: allenamento Iniziato in palestra con un riscaldamento su cyclette. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo ha svolto esercizi a terra di core stability, mentre il secondo ha lavorato con gli elastici per poi passare ad un percorso di forza. Successivamente si è passati in campo dove è continuata la fase di riscaldamento prima di terminare la seduta con una lunga parte tattica.