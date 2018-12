Inter subito a lavoro sotto gli occhi di Marotta e Antonello: Vecino a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per l'Inter all'indomani dell'importante successo di misura ottenuto contro l'Udinese. Secondo Sky Sport anche Beppe Marotta e Alessandro Antonello hanno assistito alla seduta agli ordini di Luciano Spalletti, in cui però spiccava l'assenza di Matias Vecino, che s'è allenato a parte e non insieme al resto del gruppo. Parte in gruppo e parte personalizzata invece per Henrique Dalbert.