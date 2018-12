© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La famiglia Zhang, riporta 'SportMediaset', è in questi giorni al lavoro anche su un altro fronte, oltre a quelli relativi alla riorganizzazione societaria dell'Inter e alla pianificazione delle prossime finestre di calciomercato. Il gruppo Suning è infatti intenzionato ad acquistare quanto prima il 31% di quote ancora in mano a Erick Thohir, ex presidente nerazzurro.