Fonte: fcinternews.it

Pur essendo spesso criticato in questo avvio di stagione, Marcelo Brozovic conferma di essere un top player nelle statistiche 'silenziose'. Il centrocampista dell'Inter, in queste prime tre giornate di campionato, è infatti il migliore in Serie A per combinazione di tackle e palloni intercettati: 20 totali. La costruzione del gioco probabilmente non è la sua migliore qualità, almeno secondo le stats pubblicate da Whoscored.