Inter, ultime verso il Bologna: Asamoah recupera, Nainggolan debutta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kwadwo Asamoah corre veloce verso il recupero per il match contro il Bologna. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'ex Juventus dovrebbe partire titolare. Così come Radja Nainggolan, all'esordio ufficiale in maglia nerazzurra, che rientrerà dal suo infortunio. Di seguito la probabile formazione:

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Vrsaljko, Vecino, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi.