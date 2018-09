Inter, van Huuksloot torna nella dirigenza: si occuperà dello stadio

La crescita è passata e continua a passare anche per i cambi nella dirigenza in casa Inter. L'ultimo ad andare via è Michael Williamson, che non sarà più lo Chies Strategy Officer e sarà rimpiazzato da Mark Van Huuksloot. Si tratta di un ritorno. Già c'era con Thohir, è stato Director of Stategic Planning and Control prima, poi ha ricoperto il ruolo di Stadium Operations Director. Con lui s'infittirà il dialogo col Milan per rinnovare San Siro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.