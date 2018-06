Inter, Vecchi: "Forse è il momento di salutare. Rover? Ha tante richieste"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter Primavera, parla così dopo la conquistata del secondo Scudetto di fila ai microfoni di Sky: "E' sempre molto stimolante, e non sempre facile, trovare la quadratura del cerchio con il continuo ricambio dei giocatori in Primavera. Le difficoltà nella gestione dei ragazzi sono diverse rispetto a quelle dei giocatori adulti. Serve essere coerente e giusto con tutti. Colidio? E' un 2000 e gioca sottoetà rispetto all'annata Primavera di questa stagione vuol dire che ha bruciato le tappe. E oltre a qualità tecniche ha anche capacità caratteriali e nelle gare decisive riesce e segnare sempre. Rover? Un titolare assoluto, è un giocatore importante per noi e lasciarlo fuori nelle ultime due sfide poteva essere uno smacco ma l'ha presa mettendosi a disposizione. E' un ragazzo richiesto, sta all'Inter e alla sua famiglia trovare la squadra giusta per valorizzarlo. Venezia? So che si sono mosse alcune società e chiesto il permesso all'Inter, in settimana deciderò cosa fare. Vediamo, di sicuro valuteremo assieme la cosa migliore per tutti. Forse è anche il momento giusto di andare via".