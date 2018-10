© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il derby di Milano si avvicina e La Gazzetta dello Sport di questa mattina inizia a pensare alle possibili scelte di formazione di Luciano Spalletti. Matias Vecino è in forte dubbio dopo l'infortunio in Nazionale, anche se gli esami verranno effettuati domani, e per prendere il suo posto si scalda Roberto Gagliardini, per formare il tandem in mediana insieme a Marcelo Brozovic che ieri è tornato in gruppo.