Inter, verso i 60mila spettatori per il match contro il Frosinone

Aperto vendita per terzo anello per match contro ciociari

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Il pesante ko contro l'Atalanta non ha frenato l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter. Anzi, per la gara di domenica 24 novembre contro il Frosinone è previsto un nuovo pienone a San Siro. La società nerazzurra ha infatti reso noto che è stata aperta la vendita dei biglietti per il terzo anello del Meazza: si va verso quindi quota 60 mila spettatori per il posticipo della tredicesima giornata. Numeri che confermano la passione della tifoseria interista, visti i 62.653 spettatori presenti di media nelle prime sei gare di campionato giocate in casa.