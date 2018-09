Inter vince 2-1, Corriere Fiorentino: "Il Var del polpastrello"

© foto di Lazzerini

La Fiorentina ha perso ieri sera per 2-1 a San Siro contro l'Inter, mentre il Corriere Fiorentino in edicola riserva spazio alla formazione viola nel taglio alto della prima pagina. "Beffa da Var, polemiche per le scelte arbitrali", titola il quotidiano. Nelle pagine interne, invece, il giornale scrive ancora: "Il Var del polpastrello. Hugo tocca con un dito, l’arbitro Mazzoleni dà il rigore all'Inter".