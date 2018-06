Inter, Zanetti: "Icardi meritava il Mondiale. Non credo a motivi extra calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In collegamento con Mediaset dalla Piazza Rossa di Mosca, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, torna a parlare dell'esclusione di Mauro Icardi dai convocati dell'Argentina per il Mondiale ormai alle porte: "Se lo meritava, al di là di quanto fatto all'Inter in questi anni. Ha fatto più di 20 gol in tutte le ultime stagioni, poi in Nazionale si è fatto trovare pronto, meritava l'opportunità, magari non da titolare. Lui è rimasto deluso, ci ha sperato fino all'ultimo. I motivi? In Argentina si parla anche di questioni non calcistiche, io non ci credo, voglio pensare che Sampaoli abbia fatto una scelta tecnica preferendogli Aguero e Higuain".