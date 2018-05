Inter, Zanetti ricorda sui social: "5 maggio 2010: nasce il Triplete"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi, otto anni fa, l'Inter posava la prima pietra per costruire il meraviglioso castello del Triplete battendo nella finale di Coppa Italia la Roma con un gol di Diego Milito. Una ricorrenza che Javier Zanetti non poteva non ricordare: "5 maggio: nasce il Triplete", ha scritto sul suo profilo Instagram Pupi. Gli fa eco Esteban Cambiasso, ancor più laconico: "Uno".