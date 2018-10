Inter, Zhang Jindong è il 13° uomo più ricco di Cina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zhang Jindong guadagna posizioni. In attesa di farlo nell'Inter, con un incontro fissato il prossimo weekend con Erick Thohir per acquistare il 31,05 per cento delle quote ancora nelle mani dell'attuale presidente, il patron di Suning è salito al 13esimo posto nell'annuale classifica degli uomini più ricchi di Cina curata da Hurun Report. Jack Ma, fondatore di Alibaba, è stabilmente al primo posto, ma sorprende che il patrimonio di Zhang sia salito a 14 miliardi di dollari, con un incremento del due per centro rispetto al 2017. Presenti anche il vicepresidente di Suning, Bu Yang (al 163° posto con 2,9 miliardi di dollari di patrimonio), il fratello di Zhang Jindong, Zhang Guiping (427° con 1,3 miliardi di patrimonio insieme al figlio Zhang Kangli) e l'azionista di Suning Chen Jinfeng (1700° posto, 320 milioni di dollari di patrimonio). A riportarlo è SportMediaset.