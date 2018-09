Islanda, Hamrén: "Si può essere vincenti anche dopo una sconfitta"

© foto di Imago/Image Sport

Seconda sconfitta consecutiva in Nations League per l'Islanda, superata in casa dal Belgio per tre reti a zero. Questo il commento a caldo del c.t. Erik Hamrén: "La prestazione è stata importante, sono orgoglioso dei ragazzi. Possono guardarsi allo specchio ed essere soddisfatti. Il Belgio è una squadra forte, dispiace non aver segnato per i nostri tifosi. Puoi perdere, ma essere comunque un vincente. E stasera siamo stati vincenti. Dobbiamo lavorare, ma è importante considerare anche la prestazione".