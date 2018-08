Italdonne, Bertolini: "In Belgio dobbiamo mostrare una mentalità vincente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Belgio che chiuderà il girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo il ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato ai microfoni della FIGC spiegando che nonostante il pass per Francia 2019 sia già in tasca la squadra non vuole assolutamente prendere sotto gamba la sfida: “Le ragazze stanno abbastanza bene rispetto agli anni passati hanno iniziato la preparazione prima e hanno molti allenamenti sulle gambe. Certo, può mancare il ritmo gara, ma in questo periodo è normale. Il Belgio era la favorita del girone, è una squadra che può contare su una grande fisicità ed è molto forte sulle palle inattive. Giocheremo davanti a 20mila persone e loro sanno di dover vincere per arrivare tra le migliori seconde. - continua Bertolini - Questa rappresenta per noi la prima partita di preparazione al Mondiale, un match importante per alzare sempre di più il livello e costruire una mentalità vincente, una cosa che non si crea dall’oggi al domani. Non dobbiamo disperdere tutto il lavoro fatto finora”.