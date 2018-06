Italdonne, Bertolini: "Portogallo insidioso, ma vogliamo realizzare sogno"

Il ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ai microfoni del sito ufficiale della FIGC ha parlato della sfida contro il Portogallo in programma venerdì sera al Franchi, gara decisiva per l'approdo alla prossima Coppa del Mondo di Francia 2019: “Se vinciamo realizziamo il sogno di tutti, delle ragazze in primis e poi dello staff e della Federazione. È una settimana importante perché abbiamo una gara che può darci tutto questo anche se le partite a livello internazionale sono tutte difficili e di alto livello, ma le ragazze con il loro percorso si sono create questa opportunità importante. Le ragazze sono un po' stanche, ma è normale dopo un campionato intenso e bellissimo che ha tolto molte energie fisiche e nervose, c'è anche qualche infortunio, ma sono cose di calcio. Abbiamo una rosa di 23 calciatrici tutte molto brave e la forte motivazione può sopperire a questa stanchezza. Portogallo? Questa gara nasconde tantissime insidie, nel pensiero collettivo si dà per scontato che questa sfida sia già vinta, ma non è così. Il Portogallo è la squadra più talentuosa del girone, ha giocatrici molto molto brave davanti, che giocano in campionati importanti e poi hanno la tranquillità dovuta al fatto di non aver nulla da perdere, essendo fuori dai giochi, e di poter fare bella figura magari battendo l'Italia in trasferta. - conclude Bertolini - Tifosi? Abbiamo visto a Ferrara l'importanza del pubblico che ha trascinato le ragazze nei momenti di difficoltà. Credo che Firenze sia tra le città italiane quella con la maggior passione calcistica, hanno una squadra femminile importante che sta dando tanti successi alla città. Noi ci auguriamo che vengano tante persone allo stadio venerdì perché queste ragazze ricambieranno il tifo con una grande prestazione”.