Italdonne, Guagni: "Che emozione il Franchi". Mauro: "Sarà la 12ª donna"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del ritiro della Nazionale femminile a Coverciano in vista del decisivo match contro il Portogallo del 8 giugno (partita valida per la qualificazione al Mondiale di categoria), il difensore della Fiorentina Women’s e della Nazionale femminile Alia Guagni ha così parlato: “Daremo tutto contro il Portogallo, sarà una partita emozionate proprio perché giocheremo a Firenze. Quest’anno è stata una stagione intensa e ricca di emozioni: con l’ingresso della Juve nel calcio femminile il livello si è alzato tantissimo e le partite sono diventate molto più competitive. La Nazionale è diventata anche più esperta per questo motivo”.

A farle eco è la compagna di club e nazionale Ilaria Mauro che ha parlato così sempre in conferenza stampa: “Il Portogallo è una squadra molto forte tecnicamente ma andremo in campo con una rabbia agonistica che pochi avranno: per noi è come una finale. Firenze ci può dare molto, mi aspetto un Franchi abbastanza pieno, tutto tinto d’azzurro, che possa essere la 12ª donna, come si suol dire. Se abbiamo sempre fatto bene in questo periodo è merito della ct Bartolini che ci ha fatto sentire molto uniti, una squadra con la S maiuscola”.