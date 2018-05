Italia, Balotelli può essere capitano. In caso di assenza di Bonucci

Il futuro europeo del Milan in bilico, in attesa della decisione dell'UEFA sulla violazione del fair play finanziario. Ne ha parlato Giovanni Malagò a RMC Sport Network: "Sarei un pazzo se dicessi qualcosa di diverso da quanto letto. Aspettiamo metà giugno, fino a quella data ogni...

RMC SPORT - Malagò: "Milan? È un problema più per loro che per la A"

Il bottino di Mario Balotelli in nazionale, con 33 presenze, potrebbe portargli la fascia da capitano in una delle prossime gare contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. La fascia è affidata al giocatore azzurro con più gettoni e Balotelli, con De Sciglio, è quello subito dietro a Bonucci, fermo a quota 77.

