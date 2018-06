Italia, Baselli: "Entrato in una gara difficile. Contento per l'esordio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Baselli ha rilasciato una breve intervista a Rai Sport dopo l'esordio in Nazionale nella gara contro l'Olanda: "Sono entrato in una partita difficile, ma sono contento, era la prima partita in Nazionale, sono contentissimo. Il sogno di chiunque è giocare con la Nazionale, deciderà il mister. Abbiamo fatto buone partite, è un ciclo nuovo, il tempo dirà se saremo all'altezza delle aspettative".