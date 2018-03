Italia, Di Biagio: "Abbiamo sofferto il palleggio, buon secondo tempo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto al termine del match perso contro l'Argentina (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport:

Cosa è mancato all'Italia?

"Abbiamo sofferto il palleggio, abbiamo perso le distanze. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, dove meritavamo qualcosa in più. Non dimentichiamo però che dall’altra parte c'erano i vicecampioni del mondo. Questo sarà sicuramente un buon momento di crescita".

Chiedeva un atteggiamento aggressivo: ha visto questo?

"A volte l’ho visto, a volte no. Abbiamo sbagliato molto nella prima costruzione. Bisogna velocizzare, nel secondo tempo è andata leggermente meglio".

Non pensa che questa squadra possa portarsi sensazioni negative dopo l'eliminazione contro la Svezia?

"No, questa squadra non si porta nessun blocco. Tanti ragazzi hanno giocato per la prima volta. Alcuni era soltanto la terza. Questo è l’inizio di una nuova era".