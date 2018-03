Italia, dubbi a centrocampo. Tra i pali gerarchie ancora non definite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Sky Sport, è a rischio la presenza di Jorginho e Verratti per l'amichevole di domani sera a Wembley contro l'Inghilterra. Il regista del Napoli ha svolto terapie in piscina, mentre il centrocampista del Paris Saint-Germain ha lavorato a parte. Nel caso non dovessero farcela, sono pronti Gagliardini e Pellegrini. Davanti dovrebbe toccare ad Andrea Belotti, con Cutrone e Immobile pronti a subentrare dalla panchina. In porta, invece, potrebbe esserci l'atteso e acclamato passaggio di consegne: Buffon si siederà in panchina, ma le gerarchie non sono ancora definite: Perin sembra più pronto, Donnarumma è l'erede designato.