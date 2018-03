Italia femminile, Bertolini: "Movimento in crescita. Vogliamo i Mondiali"

© foto di Federico De Luca

Il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini ai microfoni di Rai Sport in occasione delle celebrazioni per 120 anni della Federcalcio ha fatto il punto sulla corsa alla Coppa del Mondo che si disputerà il prossimo anno in Francia: “Al momento le cose stanno andando molto bene, nel girone di qualificazione stiamo facendo buoni risultati e abbiamo questo sogno, tornare ai Mondiali dopo 20 anni d'assenza. Alleno ragazze che hanno grandi qualità a livello tecnico-tattico, calciatrici che hanno voglia ed entusiasmo e i presupposti per fare bene ci sono tutti anche se sappiamo che il percorso è difficile, non per nulla siamo assenti da molto a una competizione come il Mondiale. - continua Bertolini – Il nostro movimento è in espansione, il calcio è lo sport più praticato al mondo dalle donne, una disciplina che fuori dai nostri confini è considerata naturale per le donne e in campo le ragazze non esprimono solo eleganza e bellezza, ma anche forza caratteriale. In pratica tutte le componenti del genere femminile”.