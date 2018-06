Italia femminile, Cernoia: “Voglio il Mondiale. Ho un conto in sospeso”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista a Valentina Cernoia, centrocampista della Juventus Women e della Nazionale azzurra, in vista della sfida contro il Portogallo di venerdì a Firenze nelle pagine interne di Tuttosport: “Dobbiamo battere il Portogallo e la gara che abbiamo giocato là ci insegna che non sarà facile. Servirà arrivare a venerdì con grande serenità e non caricare troppo la sfida altrimenti si rischia di sbagliare. Con il ct ho lavorato sei anni a Brescia, è una persona meravigliosa e un grande tecnico. Quando ero infortunata era lei la prima a chiamarmi per sapere come stavo, mi ha sempre fatto sentire parte del gruppo. Ora voglio conquistare il Mondiale anche perché ho un conto aperto con l'universo dopo l'infortunio subito all'Europeo. - conclude Cernoia – Inoltre giocare il Mondiale è un passaggio fondamentale per tutto il movimento, non raggiungere questi obiettivi era diventato un alibi ed è ora che ciò finisca, è il momento di dare uno scossone con la qualificazione a Francia 2019”.